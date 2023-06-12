اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

"جي بي مورغان" يتوقع رفع أسعار الفائدة بتركيا إلى 25% في 22 يونيو

الإبقاء على توقعات وصول الفائدة إلى 30% في نهاية العام

لندن (رويترز)
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال بنك "جي بي مورغان" اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25% من 8.5% حاليا في اجتماعه يوم 22 يونيو حزيران، وأضاف أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا إذا دعت الحاجة.

يعتبر اجتماع 22 يونيو/حزيران هو أول اجتماع مقرر بشأن السياسة النقدية منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي يوم الجمعة.

"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لأسعار النفط في ديسمبر طاقة أسعار النفط "غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لأسعار النفط في ديسمبر
مادة اعلانية

وقال نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش من "جي بي مورغان" في مذكرة للعملاء "نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30% في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".

وأكد البنك الأميركي توقعاته بدخول البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام نتيجة تشديد شروط الائتمان.

وأضاف "نتوقع ركودا في النصف الثاني من 2023 على خلفية تشديد شروط الائتمان".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"النينو" و"لانيا".. ظاهرتان مناخيتان تقلبان العالم رأساً على عقب "النينو" و"لانيا".. ظاهرتان مناخيتان تقلبان العالم رأساً على عقب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط