"جي بي مورغان" يتوقع رفع أسعار الفائدة بتركيا إلى 25% في 22 يونيو

قال بنك "جي بي مورغان" اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25% من 8.5% حاليا في اجتماعه يوم 22 يونيو حزيران، وأضاف أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا إذا دعت الحاجة.

يعتبر اجتماع 22 يونيو/حزيران هو أول اجتماع مقرر بشأن السياسة النقدية منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي يوم الجمعة.

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وقال نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش من "جي بي مورغان" في مذكرة للعملاء "نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30% في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".

وأكد البنك الأميركي توقعاته بدخول البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام نتيجة تشديد شروط الائتمان.

وأضاف "نتوقع ركودا في النصف الثاني من 2023 على خلفية تشديد شروط الائتمان".