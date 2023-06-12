وول ستريت
وول ستريت ترتفع مع ترقب بيانات التضخم وقرار المركزي الأميركي
المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يقتربان من تحقيق أعلى مستوى لهما في 2023
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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع، اليوم الاثنين، مع اقتراب المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك من تحقيق أعلى مستوى لهما في 2023 وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في غضون أيام.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 30.02 نقطة أو 0.09% إلى 33906.80 نقطة.
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وصعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.46 نقطة أو 0.22% إلى 4308.32 نقطة، وفق رويترز.
بينما ارتفع ناسداك المجمع 67.23 نقطة أو 0.51% إلى 13326.37 نقطة.
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