أسهم أوروبا ترتفع مدعومة بقطاع التكنولوجيا قبيل قرار الفائدة الأميركي

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا وسط تفاؤل متزايد بألا يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش مع صعود مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.5%.

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ويأمل المستثمرون في أن تُظهر بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم تراجعا في الأسعار في شهر مايو/أيار، وهو ما سيعزز الرهانات على عدم رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة حينما يصدر قراره غدا الأربعاء، وفق رويترز.

وقفز سهم إمبريسر 5.2% متصدرا الأسهم على المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلنت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو برنامج إعادة هيكلة لخفض التكاليف والاستثمارات بما في ذلك الإنفاق على تطوير منتجات جديدة.