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بورصة قطر (رويترز) أسواق الخليج مناسبة
بورصة قطر (رويترز)
أسواق الخليج

ارتفاع معظم بورصات الخليج بفعل زيادة النفط وتفاؤل بوقف رفع الفائدة

صعود مؤشرات قطر ودبي والسعودية 0.7% و0.2% و0.1% على التوالي

دبي - العربية.نت
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ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بفعل زيادة أسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية كبرى أخرى بشأن الفائدة والسياسة النقدية.

وارتفعت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في المنطقة، بنسبة 1.1% اليوم الثلاثاء مع ارتفاع خام برنت إلى 2.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت غرينتش.

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وارتفع مؤشر قطر 0.7% معوضا خسائره على مدى ثلاث جلسات متتالية مع صعود أسهم جميع القطاعات.

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وربح سهم مصرف "قطر الإسلامي" 1.1%، كما زاد سهم شركة "أوريدو" للاتصالات 2.4%.

وصعد مؤشر دبي 0.2% في التعاملات المبكرة مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات. وزاد سهم "إعمار" العقارية 0.7%، كما ارتفع سهم شركة "سالك" لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 1%.

وارتفع سهم بنك "الإمارات دبي الوطني"، أكبر بنك في الإمارة، بنسبة 0.4%.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.1% مدعوما بزيادة سهم مجموعة "ملتيبلاي" 1.6% وصعود سهم "الدار" العقارية 1.2%.

وصعد المؤشر السعودي 0.1% مدعوما بمكاسب قطاعات التمويل والرعاية الصحية والصناعة وزيادة سهم مجموعة "الدكتور سليمان الحبيب" للخدمات الطبية 0.8% وارتفاع سهم البنك "السعودي الفرنسي" 1.1%.

ويتوقع معظم المتعاملين في السوق أن يُبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية غدا الأربعاء.

وترتبط العملات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار، وأي تغيير في السياسة النقدية الأميركية عادة ما تتبعه السعودية والإمارات وقطر.

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