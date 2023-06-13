الذهب يرتفع قبيل اجتماع المركزي الأميركي وصدور بيانات التضخم

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار لكن حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق إذ يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) غداً بشأن السياسة النقدية.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1960.59 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1974.60 دولار.

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وتراجع الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وفق وكالة "رويترز".

وقال المدير بشركة إيرغايد لتقديم الاستشارات للشركات مايكل لانغفورد، "تنتظر السوق أن تحدد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين واجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي اتجاها أوضح لأسعار الذهب، ولكن لا يوجد ما يدفع الذهب للتفوق على الفئات الأخرى من الأصول بغض النظر عن عملية صنع القرار بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية".

وذكر خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر مايو/أيار تباطؤ ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 4.1% مقارنة مع 4.9% في أبريل/نيسان وزيادة شهرية نسبتها 0.2% انخفاضاً من 0.4% في الشهر السابق.

وبحسب خدمة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" يتوقع المتعاملون بنسبة 81% أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يتوقع 19% منهم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، لكن من المتوقع أن يستمر بنك اليابان (المركزي)، الذي سيعلن قراره يوم الجمعة، في سياسة التيسير النقدي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.1395 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.5% إلى 994.47 دولار. وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1361.62 دولار.