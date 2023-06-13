الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ أوائل أبريل
العملة الروسية لم تتأثر بإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة عند 7.5%
تراجع الروبل الروسي اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته أمام الدولار في عشرة أسابيع مع استئناف العمل بالأسواق المحلية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة متأثرا بانخفاض أسعار النفط والضغوط الجيوسياسية والطلب على العملات الأجنبية.
وانخفض الروبل 0.5% إلى 83.07 مقابل الدولار بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش مسجلا أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل/نيسان. وتراجع 0.9% إلى 89.74 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع. وهبط 0.1% إلى 11.58 مقابل اليوان الصيني.
وارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي لخام التصدير الروسي الرئيسي، بنسبة 0.6% إلى 72.26 دولار للبرميل. وهبط سعر مزيج برنت بشدة في الجلسات القليلة الماضية من مستوى يبلغ نحو 78 دولارا.
ولم يتأثر الروبل كثيرا بإبقاء البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة عند 7.5% يوم الجمعة، لكنه البنك بعث بأقوى إشاراته حتى الآن إلى أنه قد يرفع الفائدة هذا العام قائلا إن هذا الاحتمال زاد مع ارتفاع الضغوط التضخمية.
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