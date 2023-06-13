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البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية

بورصة مصر تكشف مصير تعاملات الاثنين بعد تعطيل التداول

استئناف التداول اليوم الثلاثاء في المواعيد المعتادة

القاهرة - العربية.نت
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نفى رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، حدوث أي اختراق للبورصة المصرية خلال جلسة أمس الاثنين، وأكد أن ما حدث مجرد عطل فني استمر ساعتين فقط.

وقال إن "كل العمليات التي أجريت الاثنين في البورصة تمت بسلام، والسوق ستعمل في موعدها اليوم الثلاثاء".

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كانت البورصة أعلنت إصلاح العطل الفني الذي أصاب نظام التداول في جلسة الاثنين بالتنسيق مع الشركة الموردة للنظام، على أن يتم استئناف التداول الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 في المواعيد المعتادة.

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أمس، وبعد تعطيل التداول، أعلنت البورصة المصرية، أنه تم إصلاح العطل التقني الذي أصاب نظام التداول في جلسة اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الشركة الموردة للنظام، على أن يتم استئناف التداول الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 في المواعيد المعتادة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية أن جميع العمليات المنفذة الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 سيتم تسويتها في المواعيد المعتادة المحددة لذلك.

وفي وقت متأخر من أمس، أعلنت البورصة انتهاءها من حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال الجلسة. وكشفت في بيان، أنه سوف يتم استئناف التداول اليوم الثلاثاء، في المواعيد المعتادة مع تأكيد إدارة البورصة على أنه سوف يتم الاعتداد بكافة العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم حتى توقف نظام التداول.

ونفت إدارة البورصة، ما يتم تداوله من شائعات عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة. وأفادت بأنه "جارٍ التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة".

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