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ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يبلغان ذروة عام بعد صدور بيانات التضخم في مايو

مؤشر ​​داو جونز الصناعي يربح 44.75 نقطة عند الفتح

دبي - العربية.نت
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سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستوى لهما في عام اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف في مايو/أيار، مما عزز الآمال في أن يحجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع جديد لأسعار الفائدة في نهاية اجتماعه بشأن السياسة النقدية غدا الأربعاء.

وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي عند الفتح 44.75 نقطة أو 0.13% إلى 34111.08 نقطة.

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كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.68 نقطة أو 0.32% عند 4352.61 نقطة، وفق رويترز.

معدل التضخم في أميركا يسجل زيادة طفيفة خلال مايو اقتصاد اقتصاد أميركا معدل التضخم في أميركا يسجل زيادة طفيفة خلال مايو

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 104.60 نقطة أو 0.78% إلى 13566.53 نقطة.

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