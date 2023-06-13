صعود أسهم أوروبا بعد صدور بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية المعتدلة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيحجم عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بينما ارتفعت أسهم شركات المناجم مع ارتفاع أسعار المعادن بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" مرتفعا 0.6% مقتفيا أثر الارتفاعات في الأسواق المالية العالمية.

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وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين زيادة متواضعة في مايو/ أيار وأقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين، مما يعزز التوقعات بأن يبقي المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء، وفق "رويترز".

وقال ستيف سوسنيك كبير المحللين الاستراتيجيين لدى إنتراكتيف بروكرز "تميل الأسواق حاليا إلى أن المركزي الأميركي لن يرفع (أسعار الفائدة)".

وسيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى لكبح التضخم.

وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.4%، بينما قفزت أسهم شركات التعدين 2.7% إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع.

وسجلت أسعار المعادن الصناعية ارتفاعا بعد أن خفض البنك المركزي الصيني اليوم الثلاثاء فائدة للإقراض قصير الأجل لأول مرة في 10 أشهر.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم ميرسك الدنماركية 4.6% بعد أن قالت إنها حصلت على الوقود اللازم لأول سفينة حاويات يمكن تشغيلها بالميثانول المحايد للكربون في أول رحلة لها من كوريا الجنوبية إلى الدنمارك.

وهبط سهم أدميرال 5.1% بعد أن قال متعاملون إن "سيتي" خفضت تصنيف شركة التأمين على السيارات والمنازل البريطانية.