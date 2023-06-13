نيكاي يغلق فوق 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 33 عاما

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني، اليوم الثلاثاء، ليغلق فوق مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 33 عاما مدعوما بأسهم التكنولوجيا وسط توقعات بتدفق الاستثمارات على شركات صناعة الرقائق.

وواصل المؤشر ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي وزاد 1.8% إلى 33018.65 نقطة متجاوزا المستوى النفسي المهم للمرة الأولى منذ يوليو 1990.

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وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16% ليغلق عند 2264.79 نقطة.

وقفزت أسهم مجموعة "سوفت بنك" 5.25% بفضل أنباء عن احتمال دخولها في مشروع ذكاء اصطناعي مع شركة "أوبن إيه.آي" المشغلة لتقنية "تشات جي.بي.تي" وأن وحدتها لأشباه الموصلات تجري محادثات استثمارية مع شركة "إنتل". وارتفع سهم شركة "أدفانتيست" لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.79%.

وقفز سهم "تويوتا موتور" 4.99% بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات خططا لتسويق الجيل التالي من بطاريات السيارات الكهربائية اعتبارا من عام 2026.

ارتفعت أسهم 170 شركة في مؤشر نيكاي، بينما تراجعت أسهم 54 شركة المتبقية.

وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات 3.4% مسجلا أفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. وتصدر مؤشر شركات صناعة الورق قائمة الخاسرين منخفضا 1.05%.