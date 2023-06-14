استقرار الأسهم الأوروبية قبيل قرار الفائدة الأميركية

فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير اليوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يوقف زيادات أسعار الفائدة، فيما هوت أسهم إنتين للمراهنات الرياضية بعد الإعلان عن صفقة لشراء شركة أخرى.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 463.49 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، بينما هبط مؤشر قطاع السفر والترفيه 0.9%.

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وهوت أسهم إنتين المالكة لشركة المراهنات البريطانية لادبروكس 10% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت أمس الثلاثاء إنها ستشتري شركة المراهنات الرياضية التي تتخذ من بولندا مقرا إس.تي.إس القابضة مقابل 750 مليون جنيه إسترليني (946 مليون دولار)، وفق رويترز.

وتتوقع السوق بالكامل تقريبا إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند نطاق بين 5% و5.25% في قراره المرتقب في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بنسبة 63% برفع سعر الفائدة في يوليو/تموز، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وسيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه بشأن السياسة النقدية غدا الخميس، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى لترويض التضخم الجامح.