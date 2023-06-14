الدولار يميل للتراجع وسط تزايد الرهانات على وقف المركزي الأميركي لرفع الفائدة

حوم الدولار اليوم الأربعاء قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام اليورو وقرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن رسخت بيانات تضخم أقل من المتوقع وجهة النظر التي ترجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيمتنع عن رفع سعر الفائدة هذه المرة عندما يصدر قراره في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في 6 أشهر ونصف الشهر بعد يوم من خفض المركزي لأسعار الفائدة وسط تكهنات عن مزيد من التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر من بعد الجائحة.

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واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة من بينها اليورو والإسترليني مسجلا 103.30 في التعاملات الآسيوية بعد أن تراجع خلال الليل لأدنى مستوى منذ 22 مايو/أيار عند 103.04.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1% فقط الشهر الماضي وسجل أدنى ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس/آذار 2021 وهو 4% مما رجح احتمالات وقف المركزي الأميركي لرفع الفائدة.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.07885 بعد أن وصل لمستوى مرتفع بلغ 1.08235 دولار أمس الثلاثاء. ويتخذ المركزي الأوروبي قرار السياسة النقدية غدا الخميس وسط توقعات واسعة النطاق برفع أسعار الفائدة ربع نقطة.

كما استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير عند 1.2607 دولار بعد أن ارتفع 0.8% في الجلسة السابقة ليصل لأعلى مستوى منذ 11 مايو/أيار عند 1.2625 دولار.

وتراجع الدولار 0.09% أمام الين الياباني مسجلا 140.11. وارتفع لأعلى مستوى منذ الخامس من يونيو/حزيران أمس الثلاثاء مسجلا 140.31 على الرغم من بيانات التضخم الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة مع توقعات بأن يحتفظ المركزي الياباني بموقفه بشأن اتباع السياسات النقدية بالغة التيسير يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6772 دولار أميركي بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ العاشر من مايو/أيار أمس الثلاثاء عند 0.6807 دولار أميركي.

ولامس اليوان في وقت سابق 7.1785 أمام الدولار في التعاملات الخارجية لأول مرة منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني لكنه لم يشهد تغيرا يذكر في تعاملات منتصف اليوم وسجل 7.1707.