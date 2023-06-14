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الذهب والدولار - iStock
الذهب والدولار - iStock
الذهب

الذهب يتألق مع تراجع الدولار قبيل قرار الفائدة الأميركية

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1948.49 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1948.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1961.70 دولار.

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وتراجع الدولار الأميركي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى، وفق رويترز.

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي 4% في مايو/أيار، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، لكنها أعلى كثيرا من هدف البنك المركزي الأميركي وهو الزيادة 2%.

وبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أمس الثلاثاء أول اجتماع لهم منذ 15 شهرا بدون أن يكون هناك رفع محدد مسبقا لسعر الفائدة مطروح على الطاولة، مما يجعله الاجتماع الأول بلا نتيجة متوقعة مسبقا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 90% تقريبا إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.8439 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 979.37 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1361.01 دولار.

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