كل ما يجب أن تعرفه عن اجتماع الفيدرالي.. هل يفاجئ الأسواق؟

تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء فيما يتعلق بالفائدة، وسط احتمالية تثبيت المعدلات من قبل رئيس الاحتياطي جيروم باول، بعد 10 اجتماعات متتالية من الارتفاعات بهدف خفض التضخم.

تسعر الأسواق احتمالية 95% بأن يثبت الفيدرالي الفائدة في اجتماع هذا الشهر بعد وصول معدلات الاقتراض إلى 5% بعد أن بدأ باول بتشديد السياسة النقدية في مارس/آذار 2022.

مادة اعلانية

تسعيرات الفائدة للأسواق قبل اجتماع يونيو

قرارات الاحتياطي، في جميع اجتماعاته منذ عام 2009، كانت متطابقة مع توقعات السوق، وبالتالي يبقى السؤال الأبرز هل سيقوم باول بقرار مخالف للتوقعات وسط استقرار التضخم الأساسي في أميركا عند 5% على أساس سنوي في المتوسط على مدار الأشهر الستة الماضية.

وتعتبر مستويات 5% أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

التضخم الأساسي في أميركا

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك، يوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي إلى أدنى مستوى في عامين بنسبة 4%.

أما على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التغيرات في العديد من السلع والخدمات، بنسبة 0.1% فقط.

بيانات التضخم في أميركا على أساس سنوي

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.4% خلال الشهر ليبقى مرتفعاً بنسبة 5.3% عن العام الماضي.

ساعد الانخفاض بنسبة 3.6% في أسعار الطاقة في الحفاظ على مكاسب مؤشر أسعار المستهلكين تحت السيطرة خلال الشهر. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% فقط.

ومع ذلك، كانت الزيادة بنسبة 0.6% في أسعار المساكن هي أكبر المساهم في الزيادة.

بيانات التضخم الأميركية

وانخفضت أسعار الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% في مايو، ثالث انخفاض في الأشهر الأربعة الماضية، مما قد يشير بتباطؤ آخر في التضخم في وقت لاحق من العام.

كان الاقتصاديون في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال قد توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار المنتجين.

غالبًا ما تنبئ تكاليف البيع بالجملة باتجاهات التضخم المستقبلية. تباطأت الزيادة في أسعار الجملة خلال الأشهر الـ 12 الماضية مرة أخرى إلى 1.1% من 2.3% في الشهر السابق. هذه أدنى قراءة منذ كانون الأول/ديسمبر 2020.

مؤشر أسعار المنتجين الأميركي

وبالعودة إلى بيانات التضخم، يعتبر هذا أكبر انخفاض في التضخم الرئيسي على أساس سنوي منذ الأزمة المالية. قبل ذلك، عليك العودة إلى أوائل الثمانينات.

أكبر انخفاض في التضخم الأساسي الأميركي منذ ال.مة المالية

وعندما يهبط مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 5 نقاط مئوية أو أكثر من أعلى مستوى خلال فترة 12 شهرًا، فإن عوائد مؤشر S&P500 بعد عام واحد تسجل بالمتوسط مستويات 18%.

أداء S&P500 بعد عام من وقف الفيدرالي تشديد السياسة النقدية

وقال العضو المنتدب لشركة "بيم" كابيتال مهند الأعمى، إن هناك احتمال أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم، بينما هناك تلميحات من رفع الفائدة في الاجتماع القادم.

وأضاف الأعمي في مقابلة مع "العربية"، أن أحد السيناريوهات ترجح قيام الفيدرالي بالتريث وعدم رفع الفائدة في هذا الاجتماع، ثم يقوم بالرفع في اجتماع يوليو المقبل.