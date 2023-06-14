مكاسب "وول ستريت" تقفز بـ"نيكاي الياباني" 1.47%

أغلق المؤشر "نيكاي " الياباني على أعلى مستوى في أكثر من 33 عاما اليوم الأربعاء مقتفيا أثر جلسة قوية في وول ستريت وزاد سهم تويوتا موتور مع حصد مستثمرين لأسهم الشركات الكبرى على المؤشر وسط تراجع للين.

وقفز المؤشر نيكي1.47 % وأنهى الجلسة عند 33502.42 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ مارس آذار 1990 في سلسة مكاسب مستمرة منذ أربعة أيام.

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وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.31 % إلى 2294.53 نقطة، ووصل المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك أعلى إغلاق في 14 شهرا خلال الليل مع إظهار بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت ارتفاعا طفيفا في مايو/ أيار مما عزز رهانات وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء وفقا لـ"رويترز".

وصعد سهم تويوتا موتور 6%، بعد أن ارتفع 5%، أمس الثلاثاء مع تصويت المساهمين بالرفض على قرار غير مسبوق بشأن المناخ ودعموا بذلك مجلس الإدارة في اجتماع سنوي عام.

وارتفع سهم هوندا موتور 3.59%، وصعد مؤشر يتتبع أسهم شركات صناعة السيارات 4.28%، وجاء الأقوى أداء بين القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 4.75%، لكن الأسهم المتعلقة بصناعة الرقائق تراجعت وهبط سهم سكرين هولدينجز 2.55%، وأدفانتست 0.29% بينما أنهى سهم طوكيو إلكترون الجلسة مستقرا بعد أن عوض خسائر سجلها في وقت مبكر من الجلسة.