المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" تفتح على تراجع

فتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على تراجع اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 167.42 نقطة أو 0.49% إلى 34044.70 نقطة.

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ونزل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 2.72 نقطة أو 0.06% إلى 4366.29 نقطة، في حين انخفض المؤشر "ناسداك المجمع 2.76 نقطة أو 0.02% إلى 13570.56 نقطة.

وانخفضت أسهم شركة "يونايتد هيلث" للتأمين بعد أن حذرت من ارتفاع التكاليف الطبية.