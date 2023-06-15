ارتفاع سعر الدولار بعد تلميحات "الفيدرالي" لمزيد من رفع الفائدة

ارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، في حين تراجعت عملتا الصين ونيوزيلاندا وسط مؤشرات على تراجع اقتصاديهما.

يتحول انتباه السوق الآن إلى قرارات البنوك المركزية الأخرى أواخر هذا الأسبوع.

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وارتفع مؤشر الدولار 0.28% إلى 103.21، متعافيا من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 102.66 الذي سجله يوم الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع 50 نقطة أساس أخرى بنهاية ديسمبر/كانون الأول، نقلاً عن وكالة "رويترز".

هبط اليورو 0.12% إلى 1.0818 دولار، لكنه صعد مقابل العملة اليابانية 0.35% إلى 152.26 ين.

كما نزل الين مقابل الدولار، إذ انخفض 0.46% إلى 140.735.

وانخفض الدولار النيوزيلاندي 0.68% إلى 0.6170 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد النيوزيلاندي انزلق إلى الركود في الربع الأول.

وانخفض اليوان الصيني 0.1% ولامس 7.1872 للدولار، وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن خفض بنك الشعب الصيني تكلفة الاقتراض لقروضه متوسطة الأجل لأول مرة في عشرة أشهر.