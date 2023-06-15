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سوق السعودية

"بلومبرغ": محللون يوصون بشراء أسهم 44 شركة مدرجة في السعودية

كما أوصوا بالاحتفاظ بأسهم 58 شركة

دبي - العربية.نت
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تواصل سوق الأسهم السعودية تسجيل المكاسب خلال الفترة الأخيرة، وتتزايد توصيات المحللين بشأن الأسهم وتوقعاتهم للسوق.

بناءً على توصياتْ محللي وكالة بلومبيرغ، للأسهم المدرجة في السوق السعودية، من أصل 233 شركة، حصلت 44 شركة منها، على تقييم "شراء - Buy"، أو ما يمثل نسبة 20% من الشركات المدرجة، وفي مقدمتها "مهارة"، و"البنك الأهلي"، و"إكسترا"، و"الخدمات الأرضية"، بنِسب ارتفاع متوقعة تفوق 20%.

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وحصلت 58 شركة، على تقييم "احتفاظ - Hold"، ما يمثل نسبة 26% من الشركات.

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وبلغ عدد الشركات التي حصلت علي تقييمَ "بيع - Sell" نحو 19شركة ما يعادل نسبة 9% فقط، من الشركات.

أما بقية الشركات، وعددها 102 شركة، فهي غير مغطاة من المحليين.

ووضع المحللون مستوى مستهدفا، لمؤشر السوق على مدار 12 شهرا، عند 13.005 نقطة أي أعلى بـ 12.8% من مستوى السوق الحالي، عند نحو 11550 نقطة.

يشار إلى أن السوق مرتفعة في شهر يونيو فقط، بأكثر من 5%، وارتفعت منذ مطلع العام بأكثر من 10%.

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