"بلومبرغ": محللون يوصون بشراء أسهم 44 شركة مدرجة في السعودية
كما أوصوا بالاحتفاظ بأسهم 58 شركة
تواصل سوق الأسهم السعودية تسجيل المكاسب خلال الفترة الأخيرة، وتتزايد توصيات المحللين بشأن الأسهم وتوقعاتهم للسوق.
بناءً على توصياتْ محللي وكالة بلومبيرغ، للأسهم المدرجة في السوق السعودية، من أصل 233 شركة، حصلت 44 شركة منها، على تقييم "شراء - Buy"، أو ما يمثل نسبة 20% من الشركات المدرجة، وفي مقدمتها "مهارة"، و"البنك الأهلي"، و"إكسترا"، و"الخدمات الأرضية"، بنِسب ارتفاع متوقعة تفوق 20%.
وحصلت 58 شركة، على تقييم "احتفاظ - Hold"، ما يمثل نسبة 26% من الشركات.
وبلغ عدد الشركات التي حصلت علي تقييمَ "بيع - Sell" نحو 19شركة ما يعادل نسبة 9% فقط، من الشركات.
أما بقية الشركات، وعددها 102 شركة، فهي غير مغطاة من المحليين.
ووضع المحللون مستوى مستهدفا، لمؤشر السوق على مدار 12 شهرا، عند 13.005 نقطة أي أعلى بـ 12.8% من مستوى السوق الحالي، عند نحو 11550 نقطة.
يشار إلى أن السوق مرتفعة في شهر يونيو فقط، بأكثر من 5%، وارتفعت منذ مطلع العام بأكثر من 10%.
-
شركة "سوق الكربون": إطلاق منصة لتداول الكربون بالنصف الأول 2024شركة تابعة لـ PIF و"تداول" تنفذ أكبر مزاد لأرصدة الكربون الطوعية قصص اقتصادية
-
مؤسسة البترول الكويتية: الطلب الصيني على النفط سيواصل الارتفاع في النصف الثانيالصباح: عملاؤنا في الصين يواصلون طلب كميات مماثلة على الأقل من النفط الخام إن لم يكن أكثر طاقة
-
البنك المركزي الصيني يعزز إجراءاته التيسيرية لدعم الاقتصادخفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، سعر فائدة مرجعية للقروض المتوسطة الأجل، في إجراء توقّعته الأسواق ويرمي لدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في ... أسواق العربية 1230