"OKX" للعملات المشفرة تحصل على ترخيص تمهيدي في دبي

أعلنت شركة "OKX"، ثاني أكبر منصة لتبادل وتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول في العالم، أن فرع الشركة في الشرق الأوسط قد حصلت على ترخيص تمهيدي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة (VARA).

كجزء من جهود المنصة لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، افتتحت "OKX" مقرًا جديدًا في مركز دبي التجاري العالمي، وتخطط لزيادة عدد موظفيها في دبي إلى 30 موظفًا.

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يذكر أن الترخيص التمهيدي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق يسمح للجهات المعتمدة الحاصلة عليه باستيفاء جميع الشروط المطلوبة لإجراء عمليات الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق التي تفرضها سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة (VARA).

وسيوفر خدمات التداول الفوري وتداول المشتقات وخدمات العملات النقدية، بما يشمل عمليات الإيداع بالدولار الأميركي والدرهم الإماراتي وعمليات السحب والتداول بالأزواج الفورية، لكل من العملاء المؤهلين من المؤسسات والأفراد.