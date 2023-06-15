هبوط معظم أسواق الخليج بعد تصريحات "المركزي الأميركي".. والأسهم السعودية تتراجع 0.2%

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج منخفضة اليوم الخميس، إذ تأثرت المعنويات بفعل إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاحتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه أشار إلى احتمال رفعها نصف نقطة مئوية على الأقل بنهاية العام.

مادة اعلانية

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 0.2% مع تراجع أسهم معظم القطاعات وهبوط سهم بنك الرياض 1.8% وانخفاض سهم شركة أرامكو السعودية 0.8%. كما خسر سهم البنك العربي الوطني 2.2%، وانخفض سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 5.5%، وفق وكالة "رويترز".

وهبط المؤشر القطري 0.2% لينهي مكاسب استمرت على مدى جلستين متتاليتين مع انخفاض سهم البنك التجاري 2.3%، وتراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.8%، كما خسر سهم بنك قطر الوطني، في المنطقة، 0.5%.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1% بعدما ارتفع في الجلسة الماضية متأثرا اليوم بانخفاض سهم أدنوك للغاز 2.3%، وتراجع سهم الدار العقارية القيادي 1.2%.

وواصل مؤشر دبي موجة المكاسب المستمرة منذ أسبوعين وأغلق على ارتفاع 0.5% بدعم من مكاسب قطاعي الصناعة والمالية وارتفاع سهم شركة "سالك" لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 1.3%، وصعود سهم إعمار العقارية 1.8%، في حين زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4%.