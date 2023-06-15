وول ستريت
وول ستريت تتراجع بفعل مخاوف من ميل الفيدرالي للتشديد
نزل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع من أعلى مستوياتهما في 14 شهرا
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة اليوم الخميس مع نزول المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع من أعلى مستوياتهما في 14 شهرا بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 33.35 نقطة أو 0.10% إلى 33945.98 نقطة.
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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 7.26 نقطة أو 0.17% عند 4365.33 نقطة، وفق رويترز.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 53.60 نقطة أو 0.39% إلى 13572.88 نقطة.
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