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سوق السعودية

ارتفاع عدد الصناديق الاستثمارية في السعودية 35% بالربع الأول

قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بلغت 273.5 مليار ريال

دبي العربية.نت
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أظهرت النشرة الإحصائية لهيئة السوق المالية السعودية للربع الأول 2023، زيادة في عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية 4.2% إلى 224 شركة، وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية بنسبة نمو 116% إلى 54 شركة.

وكشفت النشرة الشهرية نمو نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 1% بالربع الأول إلى 273.5 مليار ريال مقارنة مع الربع الرابع 2022.

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وارتفع عدد الصناديق الاستثمارية 35% إلى 1076 صندوقا وهو رقم قياسي.

وتراجعت قيم التداول 50% بالربع الأول على أساس سنوي إلى قرابة 270 مليار ريال.

وبيّن التقرير تراجع القيمة السوقية للأسهم المصدرة 16% بالربع الأول على أساس سنوي إلى نحو 10 تريليونات ريال.

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