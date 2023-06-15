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سوق السعودية

"فوتسي راسل" تنفذ إضافة 5 شركات سعودية لمؤشراتها.. اليوم

الأسهم القطرية والكويتية والمصرية لم تشهد أي تعديل

دبي - العربية.نت
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بدأت شركة "فوتسي راسل" تنفيذ تعديلاتها على السوق السعودية، اليوم الخميس، عبر إضافة 5 شركات لمؤشراتها، هي: "لوبريف"، و"الحفر العربية"، و"مرافق" إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط والمؤشر القياسي العالمي.

كما أضافت سهمي "السيف غاليري" و"العرض المتقن"، إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير جدا ومؤشر جميع الشركات.

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وفي الإمارات تمت إضافة سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" لمؤشر الأسهم ذات رأس المال المتوسط.

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يذكر أن المراجعة لم تشهد أي تعديل على الأسهم القطرية والكويتية والمصرية.

وكانت "MSCI" قد أضافت في مايو الماضي أسهم لوبريف للمؤشر العالمي القياسي للشركات، وسهمي السيف غاليري وكابلات الرياض لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير بعد المراجعة ربع السنوية للمؤشرات.

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