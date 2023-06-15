سوق السعودية
"فوتسي راسل" تنفذ إضافة 5 شركات سعودية لمؤشراتها.. اليوم
الأسهم القطرية والكويتية والمصرية لم تشهد أي تعديل
وضع القراءة
100% حجم الخط
بدأت شركة "فوتسي راسل" تنفيذ تعديلاتها على السوق السعودية، اليوم الخميس، عبر إضافة 5 شركات لمؤشراتها، هي: "لوبريف"، و"الحفر العربية"، و"مرافق" إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط والمؤشر القياسي العالمي.
كما أضافت سهمي "السيف غاليري" و"العرض المتقن"، إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير جدا ومؤشر جميع الشركات.
مادة اعلانية
وفي الإمارات تمت إضافة سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" لمؤشر الأسهم ذات رأس المال المتوسط.
يذكر أن المراجعة لم تشهد أي تعديل على الأسهم القطرية والكويتية والمصرية.
وكانت "MSCI" قد أضافت في مايو الماضي أسهم لوبريف للمؤشر العالمي القياسي للشركات، وسهمي السيف غاليري وكابلات الرياض لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير بعد المراجعة ربع السنوية للمؤشرات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أرباح "التعاونية" قبل الزكاة ترتفع لـ101.4 مليون ريال بالربع الأول 2023إيرادات التأمين ارتفعت بنسبة 36.7% لتصل 3.41 مليار ريال شركات
-
"غولدمان ساكس": 5 مليارات دولار تضمن تحول كامل لسعر صرف مرن في مصرتخص متطلبات النظام المصرفي اقتصاد
-
توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بين "الدرع العربي" و"الإنماء طوكيو"عبر إصدار شركة الدرع العربي نحو 0.532 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة الإنماء طوكيو شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية