الليرة التركية
نائب الرئيس: تركيا قد تتخلى تدريجياً عن برنامج حماية الليرة
الخطة قد تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري
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قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز يوم الخميس، إن تركيا لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن أنقرة ستتبع نهجا تدريجيا في ذلك الصدد.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي إن إن ترك" أن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وأن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.
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ومنيت الليرة بخسائر حادة، وهبطت إلى مستويات متدنية قياسية لم يسبق أن بلغتها الليرة من قبل، عقب الانتخابات التركية وإجراء تعيينات جديدة لتولي الوزارات والمؤسسات الاقتصادية.
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