العملات الرقمية تنتفض وتتخلص من صدمة الفائدة الأميركية

اكتست منصات تداول العملات الرقمية المشفرة باللون الأخضر، متجاوزة الأزمة التي واجهتها بعد إعلان البنك المركزي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل فائدته الرئيسية بين 5% و5.25%، معلقا رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد 10 زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.

وبعدما رفع المركزي الأميركي معدّلات الفائدة 10 مرات متتالية اعتبارا من الربع الأول من العام الماضي، صوّتت لجنة تحديد معدّلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي لصالح الإبقاء على معدّلات الفائدة الحالية التي تراوح بين 5 و5.25%.

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على صعيد التداولات، وخلال الساعات الماضية، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 4.4% رابحة نحو 45 مليار دولار، بعد أن صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1016 مليار دولار في صباح تداولات الخميس، إلى نحو 1061 مليار دولار في الوقت الحالي.

في صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت عملة "بيتكوين"، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.8% رابحة نحو 1452 دولار بعدما زاد سعرها من مستوى 24855 دولار إلى نحو 26307 دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 5.8% بأرباح إجمالية تبلغ نحو 28.2 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية من مستوى 482.2 مليار دولار إلى نحو 510.4 مليار دولار، مستحوذة على نحو 48.10% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، ارتفاعاً بنسبة 5.7% رابحة نحو 94 دولار، بعدما ارتفع سعرها من مستوى 1628 دولار، إلى نحو 1722 دولار في الوقت الحالي.

وصعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 5.8% بأرباح إجمالية بلغت 11.4 مليار دولار وذلك بعدما نمت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 195.7 مليار دولار إلى مستوى 207.1 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 19.51% من القيمة السوقية المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 0.12% رابحة نحو 0.1 مليار دولار بعدما زادت قيمتها السوقية من مستوى 83.2 مليار دولار إلى 83.3 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 7.85%.

وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت العملة صعوداً بنسبة 2.5% رابحة نحو 5.99 دولار بعدما زاد سعرها من مستوى 234.60 دولار إلى نحو 240.48 دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 2.4% بأرباح إجمالية تبلغ نحو 0.9 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية من مستوى 36.5 مليار دولار إلى نحو 37.4 مليار دولار، مستحوذة على نحو 3.52% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وجاءت عملة "يو إس دي إس" في المركز الخامس، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 0.74% رابحة نحو 0.21 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 28.09 مليار دولار إلى نحو 28.3 مليار دولار، بحصة سوقية إجمالية تبلغ نسبتها 2.66%.