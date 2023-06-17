"ناسداك" يسجل 8 أسابيع من المكاسب وسط تفاؤل بشأن أسعار الفائدة

أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا في جلسة الجمعة مع هبوط سهم "مايكروسوفت" في الوقت الذي بددت فيه تصريحات اثنين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حالة من التفاؤل باقتراب البنك من إنهاء حملته الشرسة لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.36% ليغلق عند 4409.84 نقطة، فيما سجل المؤشر مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

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وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع" 0.68% إلى 13689.57 نقطة، بينما يواصل المؤشر الارتفاع للأسبوع الثامن على التوالي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.31% إلى 34301.36 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاعا للأسبوع الثالث.