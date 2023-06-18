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أزمة مصرفية

أميركا تدرس استرداد مكافآت المديرين التنفيذيين للبنوك التي انهارت

لمدة عامين

دبي - العربية.نت
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تدرس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروعا جديدا يسمح للمنظمين باسترداد عامين من مكافآت المديرين التنفيذيين للبنوك الأميركية التي انهارت.

يأتي ذلك بعد أن شهد شهر فبراير الماضي أكبر انهيار لقطاع البنوك في العالم منذ الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي تسبب في ذعر في القطاع المالي العالمي.

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ومن أبرز البنوك الأميركية التي انهارت بنوك سيغنتشر وبنك سيليكون فالي وبنك First Republic.

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