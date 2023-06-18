إدراج أسهم "جمجوم فارما" في "تداول" السعودية الثلاثاء المقبل

تستقبل السوق الرئيسية السعودية "تداول"، إدراج أسهم شركة جمجوم للأدوية بعد غد الثلاثاء.

وأعلنت "تداول" أنه سيتم إدراج الشركة برمز تداول 4015 وبالرمز الدولي SA15QGU1UNH6، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وقالت "تداول" إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت "جمجوم للأدوية" قد طرحت 30% من من أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية بسعر 60 ريالاً للسهم.

وبلغت تغطية الأفراد للاكتتاب 11 مرة، إذ تم تخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل فرد، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.5146% تقريباً بناءً على نسبة مـا طلبـه كل مكتتـب إلـى إجمالـي الأسهم المطلـوب الاكتتـاب فيهـا.

وتم تحديد السعر النهائي للسهم في اكتتاب "جمجوم فارما" عند 60 ريال للسهم الواحد، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 4.2 مليار ريال سعودي (1.12 مليار دولار أميركي) عند الإدراج.

ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة في اكتتاب "جمجوم فارما" قرابة 84.6 مليار ريال سعودي (22.6 مليار دولار أميركي وانتهت بتغطية بلغت 67.2 مرة (أي 88.8 مرة إذا تم استثناء الأسهم التي خصصت للمستثمرين الرئيسيين – شركة مجموعة الفيصلية القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، في "جمجوم فارما" سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 18.9 مليون سهم، تمثل ما يعادل 90% من إجمالي أسهم الطرح.