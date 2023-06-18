سوق الأسهم السعودية تغلق على مكاسب 0.01%.. والمؤشر يستقر أعلى 11500 نقطة

أغلقت سوق الأسهم القطرية منخفضة، اليوم الأحد، بعد أن أدت تصريحات اثنين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تراجع تفاؤل المستثمرين إزاء قرب التخلي عن قرارات رفع أسعار الفائدة.

وقال عضو مجلس محافظي المركزي الأميركي كريستوفر والر في مؤتمر اقتصادي إن التضخم الأساسي "لن ينخفض ​​مثلما اعتقدت"، مضيفا أن الأمر الذي قد يتطلب مزيدا من التشديد النقدي.

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ترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تتبع السعودية والإمارات وقطر أي تغيير في السياسة النقدية الأميركية.

وتراجع المؤشر القطري 0.1% مواصلا خسائره للجلسة الثانية مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.2% وسهم مصرف قطر الإسلامي 1.1%.

وكان من بين الخاسرين سهما بنكي لشا ودخان اللذان، انخفض الأول 1.1% والثاني 1.3%.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية قليلا ليستقر عند 11516.9 نقطة، بعد أن بددت خسائر قطاعي الطاقة والمال مكاسب معظم القطاعات الأخرى.

وصعد سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.5% بينما قفز سهم المواساة للخدمات الطبية 6.1%.

وفي المقابل، هبط سهم بنك الرياض 2.1% ومصرف الراجحي 0.7%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.8% في ظل مكاسب معظم القطاعات.

وعززت مكاسب المؤشر قفزة 5% حققها سهم شركة الشرقية - إيسترن كومباني وصعود سهم السويدي إليكتريك 4.5%.