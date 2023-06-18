وول ستريت
"غولدمان ساكس": الأسواق متفائلة أكثر منا بشأن انخفاض التضخم الأميركي
أكد أن التضخم لن ينخفض بالسرعة التي تتوقعها الأسواق حالياً
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ذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير السبت، نقلا عن مذكرة لمحللين استراتيجيين في بنك غولدمان ساكس، أن التضخم في الولايات المتحدة لن ينخفض بالسرعة التي تتوقعها الأسواق حاليا.
وأفاد التقرير أن المحللين كتبوا في المذكرة المؤرخة بتاريخ أول أمس الجمعة "رغم توقعنا مزيدا من الانخفاضات في التضخم في المستقبل، تبدو الأسواق أكثر تفاؤلا منا بكثير فيما يتعلق بوتيرة التباطؤ".
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وذكر المحللون أن الأسواق تتجاهل احتمال حدوث "تضخم متأخر" في قطاعات مثل الرعاية الصحية.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار في توقعات جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض قد تحتاج للرفع مرة أخرى بسبب تباطؤ انخفاض التضخم.
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