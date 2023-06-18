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عملات مشفرة

"SEC" الأميركية و"باينانس" تتوصلان لاتفاق بشأن ودائع العملاء

قيمة العملات المشفرة السوقية أضافت 50 مليار دولار من المكاسب بعد الاتفاق

دبي - العربية.نت
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توصلت منصة "باينانس" إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والأسواق الأميركية "SEC" بعد رفع الأخيرة دعوى قضائية على المنصة الأكبر عالميا.

وينص الاتفاق على إعادة منصة "باينانس" لأموال عملائها في الولايات المتحدة لتأمينها داخل البلاد دون تحديد عدد العملاء أو قيمة تلك الودائع.

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وبعد التوصل إلى هذا الاتفاق ارتفعت أسعار العملات المشفرة بقيادة عملة بيتكوين، واضافت التعاملات أكثر من 50 مليار دولار إلى القيمة السوقية لها.

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