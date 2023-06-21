سعر بيتكوين يقفز متجاوزا 28900 دولار بعد طلبات قوية

ارتفع سعر عملة بيتكوين بأكثر من 5% صباح اليوم لتتجاوز حاجز 28900 دولار وذلك لأعلى مستوى منذ أوائل مايو الماضي.

وجاءت هذه الارتفاعات بدعم من توجهات مؤسسات مالية عالمية مثل صندوق "بلاك روك" لإدارة الأصول و"Charles Schwab" للحصول على تراخيص من الجهات التنظيمية لإطلاق صناديق متداولة لعملة بيتكوين ما رفع مستويات الطلب.

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وبعد صدور هذه الأخبار ارتفعت حصة تمثيل عملة بيتكوين من إجمالي سوق العملات المشفرة لأكثر من 50% وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام لتجاوز القيمة السوقية لعملة بيتكوين 560 مليار دولار.