اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفيدرالي

رئيس الفيدرالي الأميركي: سنواصل رفع الفائدة لكن بوتيرة أبطأ

جيروم باول يدلي بشهادته حول السياسة النقدية اليوم الأربعاء وغداً الخميس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشهادته حول السياسة النقدية بالكونغرس، إنه من المقرر مواصلة رفع الفائدة لكن بوتيرة أبطأ.

ويدلي باول بشهادته حول السياسة النقدية اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

مادة اعلانية

وتتوقع الأسواق بنسبة حوالي 78% رفع نطاق أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25% و5.5% الشهر المقبل، ومن المرجح أن تكون تلك نهاية دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

هيئة قناة السويس تعتزم بيع 20% من شركة تابعة في طرح تجريبي أسواق المال اقتصاد مصر هيئة قناة السويس تعتزم بيع 20% من شركة تابعة في طرح تجريبي

وقال باول اليوم الأربعاء إنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من رفع لمعدلات الفائدة في المستقبل حيث يحاول الفيدرالي مكافحة التضخم. وتأتي هذه التعليقات بعد تثبيت الفيدرالي معدلات الاقتراض في اجتماع الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الارتفاعات دامت لعشر اجتماعات متتالية. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنه قد يكون هناك ارتفاعان إضافيان بمقدار ربع نقطة مئوية في الأفق هذا العام.

وأضاف باول، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: "يتوقع جميع المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقريبًا أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة إلى حد ما بنهاية العام".

وقال خبير الأسواق العالمية نورس حافظ، إن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كرر اليوم، إنه سيكون هناك رفع في معدل الفائدة، في ظل استمرار ارتفاع مستويات التضخم.

وأضاف حافظ في مقابلة مع "العربية"، أن باول أكد أن كل اجتماع للفيدرالي ستتم دراسة البيانات به، كما أن مسار رفع الفائدة ليس مؤكدا إنما هي مجرد توقعات.

وأشار حافظ إلى أن تصريحات باول تؤكد على أن السياسة التشديدية ستستمر حتى نهاية العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تخصص حصصا للمسلمين في دونيتسك لأداء مناسك الحج والعمرة.. كم عددها؟ موسكو تخصص حصصا للمسلمين في دونيتسك لأداء مناسك الحج والعمرة.. كم عددها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط