رئيس الفيدرالي الأميركي: سنواصل رفع الفائدة لكن بوتيرة أبطأ

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشهادته حول السياسة النقدية بالكونغرس، إنه من المقرر مواصلة رفع الفائدة لكن بوتيرة أبطأ.

ويدلي باول بشهادته حول السياسة النقدية اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

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وتتوقع الأسواق بنسبة حوالي 78% رفع نطاق أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25% و5.5% الشهر المقبل، ومن المرجح أن تكون تلك نهاية دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وقال باول اليوم الأربعاء إنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من رفع لمعدلات الفائدة في المستقبل حيث يحاول الفيدرالي مكافحة التضخم. وتأتي هذه التعليقات بعد تثبيت الفيدرالي معدلات الاقتراض في اجتماع الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الارتفاعات دامت لعشر اجتماعات متتالية. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنه قد يكون هناك ارتفاعان إضافيان بمقدار ربع نقطة مئوية في الأفق هذا العام.

وأضاف باول، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: "يتوقع جميع المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقريبًا أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة إلى حد ما بنهاية العام".

وقال خبير الأسواق العالمية نورس حافظ، إن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كرر اليوم، إنه سيكون هناك رفع في معدل الفائدة، في ظل استمرار ارتفاع مستويات التضخم.

وأضاف حافظ في مقابلة مع "العربية"، أن باول أكد أن كل اجتماع للفيدرالي ستتم دراسة البيانات به، كما أن مسار رفع الفائدة ليس مؤكدا إنما هي مجرد توقعات.

وأشار حافظ إلى أن تصريحات باول تؤكد على أن السياسة التشديدية ستستمر حتى نهاية العام.