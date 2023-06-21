رئيس بورصة مصر: نركز على الشركات الخاصة.. وطرح "طاقة عربية" خلال شهر

قال رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، إن طرح شركة طاقة عربية قد يتم بعد إجازة عيد الأضحى خاصة وأن الشركة في المراحل الأخيرة.

وأضاف الدكاني، خلال مؤتمر صحفي شارك فيه موقع "العربية.نت"، اليوم الأربعاء، إن إدارة البورصة تهتم بصورة أكبر بترويج سوق المال المصرية للقطاع الخاص، لأنها أهم للقيد بالنسبة للبورصة من الطروحات الحكومية".

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وأشار الدكاني إلى اجتماع إدارة البورصة مع 5 شركات تابعة لوزارة البترول في مايو الماضي؛ كما من المقرر أن يتم التعريف والطرح بشركات القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن سبب اهتمام إدارة البورصة بشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالقيد والطرح في السوق، تعةود إلى استدامة عمليات القيد القادمة من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الطروحات الحكومية، قد تكون مدفوعة بأسباب المعطيات الحالية للاقتصاد، لكن بالنسبة للشركات الخاصة فإنها تكون نابعة من الشركات أنفسها.

وقال رئيس البورصة المصرية، إنه تم قيد 7 شركات من أصل 8 برأسمال مصدر 1.2 مليار جنيه في الفترة من نوفمبر الماضي حتى يونيو الجاري.

"المؤسسات المحلية ضخت 23.5 مليار جنيه في سوق المال المصري خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 4.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي".

وأشار الدكاني إلى أن المؤسسات المقصودة هي، البريد، والتأمينات الاجتماعية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وشركات التأمين.