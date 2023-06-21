معظم أسواق الخليج تغلق على مكاسب قبل شهادة باول.. والسوق السعودية ترتفع 0.3%

ارتفعت معظم أسواق الأسهم عند الإغلاق بمنطقة الخليج، اليوم الأربعاء، إذ لم يكترث المستثمرون بالمخاوف الناجمة عن مؤشرات على تشديد السياسة النقدية من شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بالكونغرس.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته حول السياسة النقدية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس. وتتوقع الأسواق بنسبة حوالي 78% رفع نطاق أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25% و5.5% الشهر المقبل، ومن المرجح أن تكون تلك نهاية دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

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وتربط معظم الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأميركي وعادة ما تحذو كل من السعودية والإمارات وقطر حذو الولايات المتحدة في سياستها النقدية، وفق رويترز.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية مرتفعا 0.3% مع ارتفاع أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.3% والتعاونية لخدمات التأمين 3.9%.

وأغلق سهم المرابحة المرنة للتمويل مرتفعا 2.3% في أولى جلسات تداوله، بعدما ارتفع بما بلغ 20.5% خلال اليوم.

وواصل مؤشر أبوظبي ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي وزاد 0.3% مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 2.1%.

وارتفعت أسهم شركة أبوظبي لبناء السفن 1.2% وأبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 0.9%.

وقالت طاقة اليوم الأربعاء إنها تعتزم شراء شركة إس.دبليو.إس هولدنج مقابل 1.7 مليار درهم (462.91 مليون دولار).

وقطع مؤشر دبي موجة خسائر دامت يومين ليغلق مرتفعا 0.2%. واستمد المؤشر الدعم من صعود أسهم إعمار العقارية 1.2% والعربية للطيران 2.1%.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 0.7%.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.2% متراجعا للجلسة الثانية على التوالي. وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.6% وهبط سهم مصرف قطر الإسلامي 1%.

وقال جورج بافل المدير العام لدى كابيكس دوت كوم إن البورصة القطرية لا تزال تحت ضغط وقد تختبر أدنى مستوياتها لهذا الشهر.

وأضاف "التطورات بسوق الغاز الطبيعي لا تقدم دعما كبيرا للسوق القطرية".

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق متراجعا 1.2% مع هبوط جميع القطاعات المدرجة.

وانخفضت أسهم البنك التجاري الدولي وأبوقير لصناعة الأسمدة والكيماويات 0.7% و2.8% على التوالي بينما هبط سهم الشركة الشرقية للدخان 1.8%.

وأظهر مسح أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير غدا الخميس.