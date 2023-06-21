هيئة السوق السعودية توافق على طرح 4 شركات في "نمو"
يقتصر طرح الشركات على فئات المستثمرين المؤهلين
وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طرح 4 شركات وهي شركة البخور الذكي للتجارة، وشركة مناولة للشحن، وشركة الرياض للحديد، وشركة الديار العربية للتطوير العقاري في السوق الموازية "نمو".
وأعلنت هيئة السوق المالية عن الموافقة على طلب شركة "البخور الذكي للتجارة" تسجيل أسهمها وطرح 325 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.
ووافقت الهيئة على طلب شركة "مناولة للشحن" تسجيل أسهمها وطرح 200 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.
كما وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة "الرياض للحديد" تسجيل أسهمها وطرح 1 مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.
وأعلنت أيضاً هيئة السوق المالية الموافقة على طلب شركة "الديار العربية للتطوير العقاري" تسجيل أسهمها وطرح 2.250 مليون سهم تمثل 10% من أسهمها في السوق الموازية.
وسيقتصر طرح الشركات على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر كل شركة نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.
وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
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