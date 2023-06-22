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السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

السوق السعودية تقر تسجيل أسهم "منزل الورق" لغرض الإدراج المباشر في "نمو"

أكدت أن تداول الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "منزل الورق" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن تداول هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

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وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت إلى أن موافقة الهيئة على الطلب نافذة تعتبر لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​

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