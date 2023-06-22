إلغاء طرح "سعودي كول التجارية" في سوق "نمو"

أعلنت شركة "سعودي كول التجارية" إلغاء عملية الطرح وذلك رغبة من الشركة بتحديد توقيت مناسب ودراسة جدوى الإدراج في السوق بتوقيت آخر.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، إنه سيتم رد مبالغ الاكتتاب المحصلة للمكتتبين بدءاً من يوم الأحد الموافق 02 يوليو 2023.

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وأضافت أنها تتقدم بالشكر لجميع المكتتبين على ثقتهم بالإقبال على الاكتتاب بأسهم الشركة، وإن إلغاء عملية الطرح هي لغرض اختيار ودراسة الفرص المناسبة القائمة والقادمة لطرح وإدراج أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة أنها ستواصل العمل على خطتها الاستراتيجية بالتوسع واستغلال الفرص الاستثمارية لتنمية أعمالها.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "سعودي كول التجارية" لتسجيل أسهمها وطرح 675 ألف سهم تمثل 15% من أسهمها في السوق الموازية.