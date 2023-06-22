الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار

انخفضت الليرة التركية 2.5 بالمئة مقابل الدولار اليوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 650 نقطة أساس إلى 15 %، في خطوة تمثل تراجعا عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة لكنها جاءت أقل من التوقعات.

وسجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 24.25 مقابل الدولار، في انخفاض سريع لم يستغرق سوى نحو نصف ساعة بعد إعلان قرار سعر الفائدة. وزاد ذلك خسائر الليرة مقابل العملة الأمريكية هذا العام إلى ما يقرب من 23 %.

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وتراجعت الليرة بنحو 2.36% بعد قرار المركزي التركي برفع أسعار الفائدة إلى 15%، مقارنة بمتوسط التوقعات عند 21%.

ورفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بما يقارب الضعف من 8.5% إلى 15%.

وأعلن البنك عن رفع معدل الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، في دليل على تراجع البنك عن السياسات النقدية للأعوام الماضية.