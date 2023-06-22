اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الليرة التركية مناسبة
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار

المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى 15%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انخفضت الليرة التركية 2.5 بالمئة مقابل الدولار اليوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 650 نقطة أساس إلى 15 %، في خطوة تمثل تراجعا عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة لكنها جاءت أقل من التوقعات.

وسجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 24.25 مقابل الدولار، في انخفاض سريع لم يستغرق سوى نحو نصف ساعة بعد إعلان قرار سعر الفائدة. وزاد ذلك خسائر الليرة مقابل العملة الأمريكية هذا العام إلى ما يقرب من 23 %.

مادة اعلانية

وتراجعت الليرة بنحو 2.36% بعد قرار المركزي التركي برفع أسعار الفائدة إلى 15%، مقارنة بمتوسط التوقعات عند 21%.

ورفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بما يقارب الضعف من 8.5% إلى 15%.

وأعلن البنك عن رفع معدل الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، في دليل على تراجع البنك عن السياسات النقدية للأعوام الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تسبب هجمات المستوطنين في اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ هل تسبب هجمات المستوطنين في اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط