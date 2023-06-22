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بيتكوين

"بيتكوين" تقفز فوق 30 ألف دولار بعد خطوة مفاجئة من "بلاك روك"

العملة تواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي

دبي - العربية.نت
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واصلت عملة بيتكوين ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي لتتجاوز مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر أبريل الماضي.

يأتي ذلك بعد أن قدمت شركة إدارة الأصول "بلاك روك"، طلبا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لإطلاق صندوق استثمار للعملات الرقمية قابل للتداول ETF.

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وتتزايد التوقعات بدخول أكبر للمؤسسات المالية الكبرى في القطاع، خاصة بعد محاولة كل من Invesco وWisdomTree وBitwise الحصول على تصريح مماثل من "SEC" لبدء تداول ETF صندوق استثمار للبتكوين قابل للتداول في الولايات المتحدة.

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