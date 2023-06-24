"ناسداك" يقطع موجة صعود استمرت ثمانية أسابيع بسبب توقعات الفائدة

أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة في جلسة الجمعة في ختام أسبوع هيمنت عليه شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي أشار فيها لاحتمال رفع الفائدة مجددا لكنه تعهد بأن يتوخى البنك المركزي الحذر.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للسوق في موجة بيع واسعة، وتأثر المؤشر "ناسداك المجمع" بهبوط أسهم الشركات الكبيرة سريعة التأثر بحركة الفائدة.

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وقطع المؤشر "ناسداك" موجة صعود استمرت ثمانية أسابيع وهي الأطول منذ مارس/آذار 2019 بينما أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز" مكاسبه التي استمرت خمسة أسابيع في أطول سلسلة مكاسب له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفق "رويترز".

وسجل "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية خلال الأسبوع منذ مطلع مارس/ آذار حينما تأثرت السوق بأزمة السيولة في البنوك المحلية الأميركية.

وأغلق "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 33.48 نقطة أو 0.76% عند 4348.41 نقطة، في حين تراجع "ناسداك المجمع" 138.09 نقطة أو 1.01% إلى 13492.52 نقطة. وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي" 217.07 نقطة أو 0.64% إلى 33729.64 نقطة.