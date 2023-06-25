سوق السعودية
اليوم.."تداول السعودية" تبدأ إجازة عيد الأضحي
استئناف التداول يوم الأحد 2 يوليو
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بدأت " تداول السعودية" اليوم الأحد 25 يونيو إجازة عيد الأضحى هذا العام،و تستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 2 يوليو.
وكان مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" أنهى آخر جلساته قبل إجازة عيد الأضحى يوم الخميس 22 يونيو على انخفاض 7.19 نقطة، وبنسبة 0.06%، مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند 11458.98 نقطة، وبلغت مكاسب مؤشر الأسهم السعودية نحو 9.4%، خلال النصف الأول من العام الجاري.
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وبلغت السيولة في “تاسي” يوم الخميس نحو 6.3 مليار ريال، وجاءت عن طريق تداول 235 مليون سهم عبر تنفيذ 430 ألف صفقة.
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