10 شركات في السوق الرئيسية بالكويت تخسر 61.6% من رؤوس أموالها

أظهرت بيانات صادرة في الكويت أن 10 شركات موزعة على عدة قطاعات في البورصة الكويتية، خسرت 61.6% من رؤوس أموالها، متكبدة خسائر تقدر بـ 156 مليون دينار (1.863 مليار دولار ) من أصل 253.4 مليون دينار.

ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى تلك الشركات العشر، نحو 139.7 مليون دينار، حيث تتراوح حقوق مساهميها بين 3 و37 مليوناً.

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وفي حين تسعى غالبية تلك الشركات إلى إعادة هيكلة أوضاعها المالية، فإن بعض خسائرها يتمثل في الهبوط الواضح بقيمة محافظ مالية وأسهم وأصول تابعة بعيداً عن التنوع في الأصول والخطط الاستثمارية، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.

وهناك شركات لديها إمكانات واحتياطيات اختيارية وإجبارية إلى جانب علاوات إصدار كفيلة بإخراجها من دائرة الخسائر المتراكمة حال سلكت طريق الإطفاء الذي يستوجب موافقة جمعياتها العمومية، إلا أن شركات أخرى لم يعد لديها أي احتياطيات أو إمكانات مالية لإنجاز الهيكلة المطلوبة، وفق الصحيفة.

وتواصل شركات تشغيلية نشاطها المعتاد في السوق رغم خسائرها المتراكمة، ما يعني إمكانية استعادة رأسمالها تدريجياً، إلا أن الأمر قد يحتاج لمزيد من الوقت.