ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأميركي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأميركية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1926.29 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1936.10 دولار للأونصة.

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وانخفض مؤشر الدولار 0.2% وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى، نقلاً عن "رويترز".

وتراجع الذهب 1.8% في الأسبوع الماضي بعد تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية للعديد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7% إلى 22.57 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 924.13 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 1% إلى 1297.63 دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام عند 1269.09 دولار للأونصة يوم الخميس.