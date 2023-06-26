الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض مع تراجع أسهم البنوك

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إذ بدد التراجع الحاد لأسهم القطاع المالي المكاسب في قطاع الطاقة جراء المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا المنتج الكبير للنفط.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر في نهاية أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية يوم الجمعة.

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في الوقت نفسه، ارتفع قطاع الطاقة 0.2% مع صعود أسعار النفط بعد تمرد مرتزقة روس في بداية الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تضرر إمدادات النفط الروسية.

وكان مؤشر البنوك أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس وتراجع 1% وهبط سهم دويتشه بنك 2.4%.

وذكرت رويترز أن دويتشه بنك أخبر العملاء أنه لم يعد بإمكانه ضمان الوصول الكامل إلى الأسهم الروسية المملوكة لهم.

وينصب تركيز السوق أيضا على بيانات الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا لشهر يونيو/حزيران، والتي من المقرر أن تصدر اليوم.