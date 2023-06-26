الروبل ينخفض لأدنى مستوى منذ مارس 2022 قبل أن يقلص الخسائر

سجل الروبل الروسي أدنى مستوياته في نحو 15 شهرًا مقابل الدولار اليوم الاثنين قبل تقليص بعض الخسائر، في ردة فعل للأحداث الأخيرة في روسيا التي حصلت في نهاية الأسبوع.

بحلول الساعة 0727 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل بنسبة 0.5% مقابل الدولار ليصل إلى 85.15، بعد أن سجل مستويات 87.23 في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر مارس/آذار 2022.

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وفقد 0.6% ليتداول عند 92.86 مقابل اليورو، وتراجع 0.5% أمام اليوان إلى 11.77 مسجلا في وقت سابق من جلسة اليوم أدنى مستوياته في أكثر من شهرين أمام كلا العملتين.

في هذا السياق، قالت شركة "ألور بروكر": "السياسة مرة أخرى لها تأثير سلبي على مزاج المستثمرين". "لقد مرت ذروة التوترات، لكن البقايا غير السارة ستبقى لبعض الوقت".

مع عدم تداول الروبل خلال عطلة نهاية الأسبوع، عرضت البنوك الروسية أسعار صرف أعلى بكثير من السعر الرسمي فوق مستويات 90 للدولار الواحد، وكانت تلك المستويات تتراجع تدريجياً مع انحسار التوترات.

كان المستثمرون على مستوى العالم يراقبون تداعيات التمرد الذي حصل في روسيا، حيث توقع البعض الانتقال إلى الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية الأميركية والدولار.

كما أعاد التطور إحياء مخاوف قديمة في واشنطن بشأن ما يحدث للمخزون النووي الروسي في حالة الاضطرابات الداخلية.

وارتفع خام برنت، وهو معيار عالمي للصادرات الروسية الرئيسية، بنسبة 0.8% إلى 74.43 دولارًا للبرميل. كما انخفضت مؤشرات الأسهم الروسية.

وقال بنك الاستثمار "سينارا" إن "الأحداث الدراماتيكية غير المتوقعة" التي وقعت مساء الجمعة أثارت عمليات بيع، لكن الحل السريع للوضع خلال عطلة نهاية الأسبوع يعني أن موجة بيع أخرى غير مرجحة.

وقال البنك: "قد يسيطر الحذر على معنويات السوق لبعض الوقت".

وانخفض مؤشر "RTS" المقوم بالدولار بنسبة 1.5% إلى 1024.3 نقطة. وانخفض مؤشر "MOEX" الروسي القائم على الروبل بنسبة 1% إلى 2767.9 نقطة.