توقعات بوصول التضخم الشهري في تركيا إلى 4.84% خلال يونيو

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الاثنين أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم على أساس شهري في تركيا 4.84% في يونيو/ حزيران لأسباب منها الانخفاض الحاد في قيمة الليرة بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، لكن من المتوقع أن تنخفض القراءة السنوية بشكل طفيف إلى 39.47%.

وبحسب متوسط ​​تقديرات 11 خبيرا اقتصاديا، من المتوقع أن يرتفع التضخم على أساس شهري في يونيو/ حزيران 4.84%، وتراوحت التوقعات بين 2.50% و5.50%. ويعزى ذلك الارتفاع جزئيا إلى انخفاض الليرة 23.3% منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو/ أيار.

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وقال خبراء اقتصاديون إن من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع التضخم على أساس شهري كانت الزيادة العامة في الأسعار في مختلف القطاعات، وهو ما تضمن ارتفاع أسعار البنزين والمعادن الثمينة والخدمات والسيارات والتبغ.

وكان من المتوقع أن يبلغ التضخم على أساس سنوي 39.47%، بانخفاض طفيف عن 39.59% في مايو/ أيار وأن يتراوح المعدل هذا الشهر بين 36.30% و40.30%.

واتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات نحو العودة إلى سياسات تقليدية منذ إعادة انتخاب أردوغان الشهر الماضي، كان منها رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% يوم الخميس.

غير أن هذا الإجراء جاء أقل من توقعات السوق إذ بلغ متوسط التقديرات في ​​استطلاع أجرته "رويترز" أن تصل أسعار الفائدة إلى 21%.

ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر يونيو/ حزيران في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش في الخامس من يوليو/تموز.