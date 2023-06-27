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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بمكاسب قطاع التعدين

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يرتفع 0.5%

دبي - العربية.نت
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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب قطاع التعدين بعد أن أدت الآمال الناجمة عن توقعات مبشرة للاقتصاد الصيني إلى ارتفاع أسعار المعادن، في حين تراجعت أسهم جيه.دي سبورتس حتى بعد أن أبقت الشركة البريطانية المختصة ببيع الملابس الرياضية بالتجزئة على توقعاتها للأرباح.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش منهيا سلسلة خسائر استمرت 6 جلسات متتالية.

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وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الثاني سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يتحقق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ 5%، وفق رويترز.

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وتصدرت شركات التعدين مكاسب المؤشر ستوكس 600، إذ ارتفع مؤشر القطاع 1.4% مع زيادة أسعار الذهب والمعادن الأخرى، كما حصل المؤشر الأوروبي على دفعة كبيرة من القطاع المالي بقيادة مكاسب شركات تركز على الصين بما في ذلك شركة التأمين برودنشال.

وسيركز المستثمرون أيضا على تعليقات تدلي بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر في سينترا في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مزيد من الدلائل على السياسة النقدية المستقبلية.

وتراجعت أسهم جيه.دي سبورتس 4.1% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع أعمالها في أميركا الشمالية في يونيو/حزيران.

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