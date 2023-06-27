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الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تلامس لفترة وجيزة قاعا غير مسبوق جديدا

الليرة تهبط بأكثر من 28% منذ بداية العام

إسطنبول – رويترز
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لامست الليرة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا عند 26.10 مقابل الدولار في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء خلال ساعات شهدت انخفاضا في السيولة، بعد أن قال مسؤول ومصرفيون إن البنك المركزي توقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة.

وزادت الليرة فيما بعد بشكل طفيف بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، لتسجل 26.05 دون تغير يذكر عن مستوى إغلاقها يوم الاثنين.

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نزلت الليرة بأكثر من 28% منذ بداية العام.

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