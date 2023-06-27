"نيكاي" الياباني يسجل أطول سلسلة خسائر في 2023

سجل المؤشر نيكاي الياباني أطول سلسلة خسائر هذا العام، اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسهم الكثير من كبريات شركات التكنولوجيا في البلاد مقتفية أثر نظيراتها الأميركية في ختام تعاملات أمس.

وعلى الرغم من استمرار هيمنة عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن بلغ المؤشر نيكاي ذروة 33 عاما الأسبوع الماضي، زادت خسائر الجلسة الأخيرة، بسبب مكاسب الأسهم الصينية وسط توقعات متزايدة بتحفيز حكومي وشيك.

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واختتم نيكاي، اليوم، على انخفاض 0.49% عند 32538.33 نقطة، مقلصا الخسائر المستمرة في معظم تعاملات ما بعد الظهر. وهبط المؤشر في وقت سابق بما يصل إلى 1.2%.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28% إلى 2253.81 نقطة.

ونزل نيكاي 3.1% مواصلا سلسلة خسائر مستمرة منذ أربعة أيام، وهي الأطول منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول. وكان قد سجل ذروة 33 عاما عند 33772.89 نقطة يوم 19 يونيو/حزيران.

وتصدرت شركة سايبر إيجنت للإعلانات عبر الإنترنت خسائر نيكاي إذ هوى سهمها 4.08%، بينما تراجع سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 2.49%.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.57%، وكذلك تراجع سهم مجموعة سوني 1.23% وسهم ريكروت هولدنجز للتوظيف 1.43%.

وعلى النقيض، تصدرت أسهم شركات الشحن المكاسب، إذ قفز سهم كاواساكي كيسن كايشا 11.49%. وارتفعت أسهم نيبون يوشن 3.7% وميتسوي أو.إس.كيه 3.08%.